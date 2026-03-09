В Лондоне прошёл концерт, приуроченный к 15-летию масштабного землетрясения в Японии

Новости

Лондон, 6 марта (Jiji Press). В лондонской церкви состоялся мемориальный концерт, приуроченный к 15-й годовщине масштабного землетрясения и цунами 11 марта 2011 года, которые в основном затронули северо-восточную Японию.

На мероприятии под названием «Отголоски надежды: глобальная дань мира, вдохновлённая трагедией 11 марта в Японии» японские жители Великобритании и другие участники исполнили песни и прочитали отрывки из рассказов выживших, подчеркнув свою решимость преодолеть горе и возродить надежду на будущее.

Одним из главных событий стало чтение рассказа «Телефон из нитки» (Итодэнва) – короткой истории, основанной на опыте 18-летней писательницы Сато Дзюри из города Исиномаки, префектура Мияги. Она потеряла свою старшую сестру, которой на тот момент было 6 лет, когда автобус детского сада, в который она ходила, поглотило цунами. В сопровождении фортепианной музыки чтение передало клятву Сато жить стойко, сохраняя память о катастрофе и не изменяя своим мечтам.

Дети присоединились к концертному хору, призывая к тому, чтобы поддерживать друг друга в трудные времена.

Местный оркестр исполнил главную музыкальную тему из японского анимационного сериала «Космический линкор Ямато», вызвав бурные аплодисменты публики.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме