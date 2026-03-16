Правительство Японии начинает высвобождение нефтяных резервов впервые за четыре года

Токио, 16 марта (Jiji Press) – Правительство Японии приступило к высвобождению нефтяных резервов в связи с фактическим закрытием Ормузского пролива после ударов США и Израиля по Ирану. В последний раз такая мера применялась в 2022 году.

С 16 марта началось высвобождение резервов частного сектора в объёме, эквивалентном 15 дням внутреннего потребления. Государственные резервы также планируется высвободить уже в конце марта — в объёме около 30 дней поставок.

Ожидается, что из-за закрытия пролива число нефтяных танкеров, прибывающих в Японию, примерно к 20 марта резко сократится. Правительство рассчитывает, что использование резервов позволит предотвратить перебои в поставках нефтепродуктов.

16 марта в официальном правительственном вестнике было опубликовано уведомление о снижении обязательного норматива запасов для нефтеперерабатывающих предприятий и других операторов — с 70 до 55 дней. По состоянию на конец прошлого года запасы частного сектора составляли 101 день поставок; нефть хранится в резервуарах на территории отечественных нефтеперерабатывающих заводов.

Государственные резервы рассчитаны на 146 дней поставок; из них около 30 дней планируется высвободить. Совокупный объём высвобождаемых запасов составит около 80 миллионов баррелей, что соответствует 45 дням внутреннего потребления.





