Вопросы безопасности в Ормузском проливе станут центральной темой встречи Такаити и Трампа

Токио, 17 марта (Jiji Press). Ожидается, что вопрос безопасности в Ормузском проливе станет центральной темой саммита между премьер-министром Японии Такаити Санаэ и президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне 19 марта в условиях напряжённости в отношениях с Ираном.

По словам источников, знакомых с ситуацией, основное внимание уделяется тому, чего потребует Трамп для обеспечения безопасности в Ормузском проливе, ключевом водном пути для транспортировки нефти, который Иран в значительной степени заблокировал после американо-израильских атак, и тому, как Такаити отреагирует на это.

Такаити проведёт в Вашингтоне четыре дня с 18 марта. Это будет её первый визит в США с момента вступления в должность в октябре прошлого года.

Ожидается также, что два лидера обсудят пути расширения сотрудничества в обеспечении экономической безопасности в целях снижения зависимости от Китая в цепочках поставок.

Такаити вылетит из токийского аэропорта Ханэда в Вашингтон 18 марта. 19 марта она проведёт саммит с Трампом и посетит рабочий обед в Белом доме. Она также посетит званый ужин, организованный президентом. Трамп редко принимает иностранных лидеров и за обедом, и за ужином.

