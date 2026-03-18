Министр иностранных дел Японии Мотэги призывает Иран обеспечить безопасность судоходства в Ормузском проливе

Токио, 17 марта (Jiji Press). Министр иностранных дел Японии Мотэги Тосимицу призвал Иран немедленно прекратить нападения на гражданские объекты в странах Персидского залива и любые действия, угрожающие безопасности судоходства в Ормузском проливе.

Мотэги обратился с этой просьбой во время телефонного разговора со своим иранским коллегой Аббасом Арагчи.

Это был второй телефонный разговор между двумя министрами иностранных дел с тех пор, как США и Израиль начали атаки на Иран в конце прошлого месяца.

Выразив обеспокоенность по поводу сложившейся ситуации, когда многие суда, связанные с Японией, застряли в Персидском заливе, Мотэги также призвал Иран «принять соответствующие меры» для обеспечения безопасности всех находящихся там судов.

Арагчи изложил позицию Ирана, и министры иностранных дел договорились продолжить общение для скорейшего урегулирования ситуации. Мотэги также призвал к скорейшему освобождению двух граждан Японии, в настоящее время находящихся под стражей в Иране.

