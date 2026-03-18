Такаити: отправка Сил самообороны в Ормузский пролив пока не планируется

Новости

Токио, 18 марта (Jiji Press) — Премьер-министр Японии Такаити Санаэ заявила, что «в настоящее время не планирует направлять Силы самообороны» в Ормузский пролив — ключевой маршрут транспортировки нефти, фактически заблокированный Ираном.

Выступая на заседании бюджетного комитета Палаты советников, она подчеркнула: «Мы будем рассматривать необходимые меры в рамках закона» — в преддверии намеченной на 19 марта встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне.

Говоря об обеспечении безопасности судоходства в проливе, Такаити отметила: «Мы изучаем, какие меры возможны, в том числе с правовой точки зрения». Отвечая на вопрос о призыве Трампа направить военные корабли в район Ормузского пролива, она заявила: «Я чётко донесу, что Япония может и чего не может делать в соответствии со своим законодательством». Это был ответ на вопрос депутата Конституционно-демократической партии Японии Сугио Хидэя.

Сугио задал вопрос о возможности направления эсминцев и патрульных самолётов в рамках «исследований и изысканий», предусмотренных Законом об учреждении Министерства обороны. Такаити ответила лишь, что «не может сказать, что после достижения полного соглашения о прекращении огня нам абсолютно нечего будет предложить».

Ранее Трамп призвал Японию и другие страны направить военные корабли к Ормузскому проливу в публикации в социальных сетях в субботу, однако во вторник написал, что США не нуждаются в помощи союзников в военных операциях против Ирана.

Кроме того, премьер сообщила, что намерена обсудить с американской стороной разработку редкоземельных металлов в акватории вокруг острова Минамитори (о. Маркус, префектура Токио, деревня Огасавара). «Мы будем вести переговоры о конкретных формах сотрудничества», — заявила она, отвечая на вопрос депутата Конституционно-демократической партии Мурата Кёко.







[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

