Трамп призвал Такаити внести вклад в обеспечение свободы судоходства в Ормузском проливе; премьер указала на правовые ограничения — достигнута договорённость об инвестициях в США

Вашингтон, 19 марта (Jiji Press) – Премьер-министр Японии Такаити Санаэ провела переговоры с президентом США Дональдом Трампом 19 марта в Белом доме в Вашингтоне. Трамп призвал японскую сторону внести вклад в обеспечение свободы судоходства в Ормузском проливе, фактически перекрытом Ираном. Такаити заявила, что обеспечение безопасности имеет крайне важное значение, однако разъяснила существующие правовые ограничения и призвала к пониманию этих ограничений. Лидеры также достигли договорённости о втором пакете японских инвестиций и кредитов в США, включая строительство малых атомных электростанций.

Переговоры продолжались около полутора часов, включая время, первоначально отведённое на рабочий ланч, который был отменён по инициативе Трампа для продления саммита. После встречи состоялся официальный ужин. Для Такаити это первый визит в США после вступления в должность в октябре прошлого года; это была вторая японо-американская встреча на высшем уровне.

На переговорах Такаити заявила: «Только Дональд способен принести миру мир и процветание. Я намерена его поддерживать». Она призвала к скорейшей деэскалации ситуации вокруг Ирана, назвала недопустимым развитие иранской ядерной программы и осудила атаки Тегерана на соседние страны, а также перекрытие пролива.

Трамп, в свою очередь, отметил, что, в отличие от НАТО, «Япония настроена действовать конструктивно», и выразил надежду, что она «сделает следующий шаг». Оба лидера подтвердили готовность к тесному взаимодействию ради достижения мира и стабильности на Ближнем Востоке.

Ещё до начала переговоров Трамп прямо упомянул Японию, призвав направить военные суда в Ормузский пролив. После встречи Такаити заявила журналистам, что в ходе переговоров затрагивались «деликатные темы», однако воздержалась от прямого ответа на вопрос о том, поступал ли запрос об отправке кораблей. «В рамках закона есть то, что мы можем сделать, и то, чего не можем. Я дала подробные разъяснения», — сказала премьер-министр.

Лидеры подтвердили намерение вывести японо-американский альянс на новый уровень в сферах безопасности, экономики и экономической безопасности. Они договорились о расширении сотрудничества в области обороны, включая четырёхкратное увеличение производства перехватывающих ракет SM-3 Block IIA, совместно разработанных двумя странами. Конкретных требований об увеличении оборонных расходов Японии со стороны Трампа не поступало.

Совокупный объём японских инвестиций и кредитов в США по условиям двустороннего тарифного соглашения составляет 550 миллиардов долларов. Второй пакет, основу которого составляют строительство малых атомных электростанций и объектов газовой генерации, может достигать 73 миллиардов долларов.

Стороны договорились совместно наращивать добычу американских энергоресурсов. Такаити сообщила о намерении Японии реализовать совместный проект по созданию запасов нефти из поставок американского сырья. Правительства двух стран согласовали три документа — о сотрудничестве в области критически важных полезных ископаемых, а также о разработке редкоземельных элементов в акватории вокруг острова Минамитории (префектура Токио, деревня Огасавара).







