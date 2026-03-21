Трамп отпустил шутку о Пёрл-Харборе на саммите с Японией

Вашингтон, 19 марта (Jiji Press) – Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в начале японо-американского саммита, заявил, что при проведении военной операции против Ирана США «сделали ставку на внезапность», и подтвердил, что союзники не были заблаговременно уведомлены. Он также позволил себе шутку, проведя параллель с атакой японских вооружённых сил на Пёрл-Харбор, что на мгновение создало напряжённую атмосферу.

Когда японский журналист спросил, почему союзники, включая Японию, не были заранее уведомлены об операции, Трамп ответил: «Кто знает о внезапных ударах лучше, чем Япония? Почему вы не предупредили меня о Пёрл-Харборе?»

Сидевшая рядом с ним премьер-министр Такаити Санаэ широко раскрыла глаза, однако не стала отвечать и оставила эту реплику без комментариев.

Соединённые Штаты объявили войну Японии после того, как она атаковала военно-морскую базу в Пёрл-Харборе в декабре 1941 года.







