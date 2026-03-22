Трамп: Японии «придётся принять участие» в обеспечении безопасности Ормузского пролива

Вашингтон, 20 марта (Jiji Press) – Президент США Дональд Трамп заявил 20 марта, что европейские страны, Южная Корея, Япония, Китай и другие государства так или иначе будут вынуждены принять участие в обеспечении безопасности судоходства в Ормузском проливе, фактически перекрытом Ираном. Об этом он заявил журналистам в Белом доме.

Трамп также вновь отметил, что Япония более чем на 90 % зависит от поставок нефти из стран Ближнего Востока.

На встрече с премьер-министром Японии Такаити Санаэ в Белом доме 19 марта Трамп поднял вопрос о вкладе Японии в обеспечение безопасности пролива. Такаити в ответ заявила: «Есть вещи, которые мы можем делать, и те, которые не можем — в рамках закона».







