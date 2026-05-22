Обнаруженные в Японии следы астероида могут быть связаны с вымиранием динозавров

Кацуяма, префектура Фукуи, 21 мая (издательство Jiji Press). Группа японских исследователей в самой северной префектуре, Хоккайдо, обнаружила следы столкновения астероида, которое, возможно, стало причиной массового вымирания динозавров в конце мелового периода около 66 миллионов лет назад.

Согласно недавнему заявлению группы исследователей из Университета Тохоку, Токийского университета и Университета префектуры Фукуи, обнаружение этого слоя в восточной части Хоккайдо является первым в Японии подтверждением наличия подобных следов.

Астероид диаметром 10-15 километров упал в районе современного полуострова Юкатан в Мексике и считается одной из причин вымирания динозавров, вызвав резкое глобальное похолодание.

Следы удара астероида были обнаружены по всему миру в слоях с высокой концентрацией элементов платиновой группы, которые были в изобилии в астероиде, который упал на границе мелового и палеогенового периодов (K-Pg).

Профессор Университета Тохоку Такасима Рэйси и другие исследователи потратили 10 лет на изучение группы Немуро – комплекса осадочных слоев в городе Урахоро на Хоккайдо, которые в меловом периоде представляли собой морское дно.

