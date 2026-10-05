В Японии Императорский дворец и канцелярия премьер-министра войдут в список охраняемых объектов

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Токио, 2 октября (Jiji Press). Как стало известно, правительство Японии, как ожидается, включит Императорский дворец и канцелярию премьер-министра в список объектов, требующих особой охраны по соображениям национальной безопасности.

Согласно проекту законопроекта, который будет представлен на внеочередную сессию парламента Японии, которая состоится 5 октября, правительство также рассматривает возможность введения системы разрешений на приобретение земельных участков вблизи таких объектов.

В список в основном входят объекты Сил самообороны Японии и Береговой охраны Японии, подпадающие под действие действующего закона об определении критических земельных участков. Правительство стремится ужесточить регулирование использования таких земель в связи с растущим применением беспилотников в военных действиях по всему миру.

2 октября правительственная группа экспертов представила предложение по этому вопросу Оноде Кими, министру, отвечающему за политику в отношении иностранных граждан.

«Мы ускорим работу по скорейшему представлению законопроекта о пересмотре закона в парламент», – заявила Онода.

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