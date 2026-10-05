Япония вводит санкции против России, нацеленные на корабли теневого флота

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Токио, 2 октября (Jiji Press). Правительство Японии заявило о введении дополнительных экономических санкций против России в связи с её вторжением в Украину, причём новые санкции направлены против так называемого теневого флота из 35 судов, перевозящих российскую нефть и помогающих Москве обходить санкции.

Этот шаг ставит Японию в один ряд с европейскими странами, которые занимают более жёсткую позицию по отношению к России. Это первый случай, когда японское правительство ввело санкции против судов.

В частности, санкции ограничат предоставление таких услуг, как ремонт и страхование, для указанных судов. С помощью санкций правительство стремится сократить доходы России от экспорта сырой нефти.

Кроме того, Япония внесла в список лиц, подлежащих замораживанию активов, 33 организации и девять физических лиц, связанных с Россией.

Чтобы противодействовать попыткам обойти санкции через третьи страны, Япония ввела новый запрет на экспорт в четыре организации в Турции и Объединённых Арабских Эмиратах.

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