Хоккайдо, Айти, Осака и Фукуока соответствуют критериям второй столицы

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Токио, 3 октября (Jiji Press). Правительство Японии опубликовало проект постановления, определяющего требования к назначению «вторичных столиц», которые будут выполнять функции столицы в случае крупной катастрофы. Префектуры Хоккайдо, Айти, Осака и Фукуока соответствуют предложенным критериям.

Все четыре префектуры выразили намерение подать в центральное правительство заявку на присвоение им статуса второй столицы.

В тот же день правительство начало сбор комментариев общественности по проекту постановления, планируя завершить его разработку в конце этого месяца.

Согласно проекту постановления, право на получение такого статуса будут иметь префектуры, которые, как считается, вряд ли пострадают одновременно с Токийской агломерацией, за исключением районов, которые могут пострадать от возможного крупного землетрясения непосредственно под Токио или извержения вулкана Фудзи.

Кроме того, для присвоения статуса вторичной столицы требуется, чтобы в префектурах, имеющих право на это звание, был город, в котором насчитывалось не менее 14 региональных отделений центральных правительственных учреждений, чтобы в них был официально признанный крупный город, население которого составляло не менее 1,2% от общей численности населения страны, чтобы их экономический масштаб составлял не менее 2,1% валового внутреннего продукта Японии, и чтобы такой город был реорганизован в специальный район или заключил соглашение о партнёрстве с правительством префектуры.

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