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Сеул, 3 октября (Jiji Press). По данным южнокорейских военных, 3 октября около 6:30 утра Северная Корея выпустила баллистическую ракету в сторону Японского моря из района Вонсана, провинция Канвон.

Министерство обороны Японии также объявило, что запуск был осуществлён Пхеньяном, и заявило, что, по всей видимости, ракета упала в воды за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Ким Ё Чжон, младшая сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына и глава отдела по общим вопросам Трудовой партии Кореи, заявила, что Северная Корея провела учения по запуску стратегической ракеты средней дальности.

По данным японского министерства, ракета пролетела около 680 километров, достигнув максимальной высоты около 90 км. Южнокорейские военные заявили, что она пролетела более 700 км. Повреждений самолётов или кораблей не подтверждено.

Правительство Японии выразило Северной Корее решительный протест, заявив, что запуск ракеты представляет собой серьёзную проблему, затрагивающую безопасность японских граждан.

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