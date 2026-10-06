Honda и Taisei совместно разработали беспроводную систему зарядки электромобилей

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Токио, 5 октября (Jiji Press). Компания Honda Motor Co. сообщила о совместной разработке с генеральным подрядчиком Taisei Corp. беспроводной системы, устанавливаемой на дороге, для зарядки электромобилей во время движения.

Демонстрационные испытания системы зарядки начнутся на скоростной автомагистрали в префектуре Тиба, к востоку от Токио, в 2027 финансовом году или позднее, чтобы проверить производительность и долговечность системы электропитания.

Компания Honda R&D Co., дочернее предприятие автопроизводителя, разработала устройство приёма энергии для электромобилей и устройство передачи энергии для установки в дорожное полотно. Тем временем компания Taisei занялась проектированием дорог и разработала систему электропитания.

Компании Honda и Taisei стремятся внедрить систему беспроводной зарядки на практике в сфере логистики и транспорта.

«Мы надеемся предоставить новую возможность получения электроэнергии во время движения, что позволит расширить потенциал электромобилей», – сказал Уэда Таку, инженер отдела исследований и разработок компании Honda.

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