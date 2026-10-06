Премьер-министр Такаити объяснила сво` отсутствие на видеоконференции G7

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Токио, 6 октября (Jiji Press). Премьер-министр Японии Такаити Санаэ объяснила в социальной сети X (ранее Twitter) своё отсутствие на онлайн-саммите «Большой семёрки» развитых стран, состоявшемся 2 октября вечером по японскому времени.

«Видеоконференция была спешно организована Францией, которая в этом году председательствует в G7, в тот же день, чтобы депутатам было разрешено принять участие в переговорах от имени лидеров», – написала она 5 октября в посте на X.

Онлайн-саммит длился около 30 минут, начиная с 21:30 2 октября, и участники договорились о согласованном высвобождении нефтяных запасов.

От Японии во встрече принял участие Эндо Кадзуя, старший заместитель министра иностранных дел, который зачитал послание Такаити от её имени.

В сообщении, среди прочего, говорилось, что Япония, в свете текущей ситуации на Ближнем Востоке, в марте выступила с инициативой высвобождения запасов нефти для стабилизации мировых поставок энергоносителей, в частности, для Азии, и что страна продолжит выступать в качестве связующего звена в глобальных цепочках поставок и сотрудничать в целях укрепления экономической и энергетической устойчивости в мире.

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