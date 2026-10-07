Исследователи утверждают, что высококалорийная диета вызывает аномалии в работе нервов головного мозга
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Токио, 6 октября (Jiji Press). Группа исследователей обнаружила, что снижение когнитивных функций, вызванное длительной привычкой употреблять высококалорийную пищу, обусловлено аномалиями в синапсах – соединениях между нервными клетками.
Хотя предыдущие исследования показали, что длительное употребление высококалорийной пищи замедляет работу мозга, исследователям ещё предстояло разгадать сложный механизм на молекулярном уровне.
Результаты исследования, проведенного группой ученых, в которую входил Окадзава Хитоси, профессор Токийского института науки, были опубликованы в сентябре в международном научном журнале Molecular Psychiatry.
В ходе эксперимента команда исследователей кормила мышей высококалорийной диетой в течение одной или шести недель, чтобы сравнить их нервные клетки на молекулярном уровне с клетками мышей, получавших обычную пищу.
Исследователи обнаружили снижение уровня полиглутаминсвязывающего белка 1 (PQBP1) у мышей, получавших высококалорийную диету. Этот белок регулирует выработку белков, необходимых для правильной передачи нервных импульсов в клетках нервной системы.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]