Исследователи утверждают, что высококалорийная диета вызывает аномалии в работе нервов головного мозга

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Токио, 6 октября (Jiji Press). Группа исследователей обнаружила, что снижение когнитивных функций, вызванное длительной привычкой употреблять высококалорийную пищу, обусловлено аномалиями в синапсах – соединениях между нервными клетками.

Хотя предыдущие исследования показали, что длительное употребление высококалорийной пищи замедляет работу мозга, исследователям ещё предстояло разгадать сложный механизм на молекулярном уровне.

Результаты исследования, проведенного группой ученых, в которую входил Окадзава Хитоси, профессор Токийского института науки, были опубликованы в сентябре в международном научном журнале Molecular Psychiatry.

В ходе эксперимента команда исследователей кормила мышей высококалорийной диетой в течение одной или шести недель, чтобы сравнить их нервные клетки на молекулярном уровне с клетками мышей, получавших обычную пищу.

Исследователи обнаружили снижение уровня полиглутаминсвязывающего белка 1 (PQBP1) у мышей, получавших высококалорийную диету. Этот белок регулирует выработку белков, необходимых для правильной передачи нервных импульсов в клетках нервной системы.

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