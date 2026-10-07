Nintendo предложит комплект из консоли Switch 2 и одной игры

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Киото, 6 октября (Jiji Press). Компания Nintendo Co. 12 ноября выпустит комплект, включающий игровую консоль Nintendo Switch 2 и одну игру на выбор, по более низкой цене, чем при покупке этих товаров по отдельности, сообщила компания.

В продаже будет доступна только версия на японском языке по рекомендованной розничной цене 63 980 йен. Она будет выпущена только для японского рынка.

В рамках этого пакета покупатели смогут после покупки бесплатно загрузить одну из трёх игр –Mario Kart World, Nintendo Switch Sports Resort и Tomodachi Life: Living the Dream. Предложение по загрузке будет действовать до 31 марта 2027 года.

Компания заявила, что выбрала эти три игры, надеясь, что они «привлекут внимание людей и побудят их приобрести Switch 2».

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