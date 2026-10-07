Известный пианист Сорита Кёхэй обвинён в превышении скорости

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Токио, 6 октября (Jiji Press). Стало известно о предъявлении обвинения известному японскому пианисту Сорите Кёхэю в предполагаемом нарушении скоростного режима без фактического ареста.

Согласно обвинительному заключению, 32-летний Сорита в ночь на 12 декабря прошлого года ехал на автомобиле со скоростью 144 километра в час, превышая разрешённую скорость в 60 км/ч, по скоростной автомагистрали в районе Мегуро города Токио.

Во время первого слушания по его делу в Токийском окружном суде 6 октября Сорита признал себя виновным. Обвинение потребовало трёхмесячного тюремного заключения. Вынесение приговора судом запланировано на 29 октября.

В тот же день офис Сориты опубликовал на своём веб-сайте заявление с извинениями за причинённые многим людям неудобства и беспокойство.

Сорита занял второе место на Международном конкурсе пианистов имени Шопена в 2021 году. Он давал концерты в Японии и за рубежом, а также основал оркестр.

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