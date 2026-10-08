Компания Kawasaki Heavy представила робота в форме собаки, предназначенного для пожилых людей

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Токио, 7 октября (Jiji Press). Компания Kawasaki Heavy Industries Ltd. представила прототип социального робота в форме собаки, который помогает пожилым людям в повседневной жизни.

Как утверждает японская компания, робот Home Leo, использующий физический искусственный интеллект, может общаться с людьми, распознавать окружающую обстановку, принимать соответствующие решения в зависимости от ситуации и действовать автономно.

На презентации Home Leo компания представила своего представителя на брифинге для бизнеса, который состоялся в Токио 6 октября.

Как сообщила компания Kawasaki Heavy, робот будет постоянно находиться рядом с пожилыми людьми, с которыми он живёт, предлагая им общение, присматривая за ними и помогая в повседневной жизни.

По словам представителей компании, благодаря постоянному сбору данных о личных предпочтениях пользователей и их повседневной жизни, включая питание, одежду и жильё, Home Leo сможет вести диалоги, которые будут соответствовать потребностям каждого пользователя.

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