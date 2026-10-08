Японские профессора приветствуют присуждение Нобелевской премии руководителю проекта IceCube

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Тиба, 7 октября (Jiji Press)/ Два японских профессора выразили свою радость после того, как профессор Фрэнсис Халзен из Университета Висконсина в Мэдисоне, возглавлявший международный проект, в котором они участвовали, был назван лауреатом Нобелевской премии по физике этого года.

«Нам удалось бросить взгляд на Вселенную, которую никто никогда не видел», –заявил профессор Университета Тибы Ёсида Сигэру на пресс-конференции в университете в городе Тиба, к востоку от Токио, 6 октября.

Ёсида, директор Международного центра адронной астрофизики университета, также заявил, что он «очень рад», что Халзен получил премию за проект IceCube, в рамках которого проводились наблюдения высокоэнергетических нейтрино в Антарктиде.

Вспоминая свое участие в проекте в 2002 году, Ёсида сказал, что окружающие его люди были против его решения. «Я был настроен скептически».

Ёсида сказал: «Мы должны постоянно браться за новые задачи. В мире науки ничто не гарантировано с самого начала».

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