Японская компания подтвердила продажу книг компании ИИ Anthropic
НовостиТехнологии
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 7 октября (Jiji Press). Японская компания Nippan Group Holdings Inc., занимающаяся оптовой торговлей книгами, подтвердила, что продала книги американской компании Anthropic, специализирующейся на искусственном интеллекте. Об этом сообщили источники, знакомые с ситуацией.
В письме, адресованном Японской ассоциации книгоиздателей, отраслевой группе, компания Nippan Group сообщила, что Nippan IPS Co., дочерняя компания, занимающаяся продажей японских книг за рубежом, заключила сделку с Anthropic в ноябре 2024 года и продавала ей книги в период с декабря того же года по декабрь прошлого года, как сообщили источники.
Перед заключением сделки компания Nippan IPS поинтересовалась целью приобретения книг, говорится в письме. Однако, по словам представителей Nippan Group, подразделение не знало, что покупки Anthropic предназначались для обучения искусственного интеллекта, говорится в письме.
Группа Nippan не раскрыла количество проданных книг и общую сумму закупок, планируя ответить на запросы издателей. Ассоциация разослала письмо от группы Nippan примерно 380 издателям-членам.
Внутренний документ компании Anthropic, обнародованный в ходе судебного разбирательства в США, показал, что компания заключила соглашение с Nippan Japan в рамках своего проекта «Панама», целью которого является сканирование книг со всего мира.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- В Японии разрабатывают инструменты искусственного интеллекта для обнаружения деменции
- SoftBank Group проведёт анализ данных с помощью ИИ для лечения рака
- Японские исследователи прогнозируют риск рака по изображениям жировой ткани печени с помощью ИИ
- Японские колледжи используют ИИ для создания новых узоров для кимоно