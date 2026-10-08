Японская компания подтвердила продажу книг компании ИИ Anthropic

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Токио, 7 октября (Jiji Press). Японская компания Nippan Group Holdings Inc., занимающаяся оптовой торговлей книгами, подтвердила, что продала книги американской компании Anthropic, специализирующейся на искусственном интеллекте. Об этом сообщили источники, знакомые с ситуацией.

В письме, адресованном Японской ассоциации книгоиздателей, отраслевой группе, компания Nippan Group сообщила, что Nippan IPS Co., дочерняя компания, занимающаяся продажей японских книг за рубежом, заключила сделку с Anthropic в ноябре 2024 года и продавала ей книги в период с декабря того же года по декабрь прошлого года, как сообщили источники.

Перед заключением сделки компания Nippan IPS поинтересовалась целью приобретения книг, говорится в письме. Однако, по словам представителей Nippan Group, подразделение не знало, что покупки Anthropic предназначались для обучения искусственного интеллекта, говорится в письме.

Группа Nippan не раскрыла количество проданных книг и общую сумму закупок, планируя ответить на запросы издателей. Ассоциация разослала письмо от группы Nippan примерно 380 издателям-членам.

Внутренний документ компании Anthropic, обнародованный в ходе судебного разбирательства в США, показал, что компания заключила соглашение с Nippan Japan в рамках своего проекта «Панама», целью которого является сканирование книг со всего мира.

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