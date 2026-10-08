Японский учёный Соаи Кэнсо стал одним из лауреатов Нобелевской премии по химии 2026 года

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Токио, 7 октября (Jiji Press). Королевская шведская академия наук объявила, что Нобелевская премия по химии 2026 года будет присуждена Соаи Кэнсо, почётному профессору Токийского университета науки, и Анри Кагану, сотруднику Университета Париж-Юг во Франции.

Два учёных совершили прорыв, который, как ожидается, даст ключ к пониманию происхождения аминокислот и других молекул, составляющих жизнь, а также приведёт к разработке новых методов производства фармацевтических препаратов.

Соаи, 76 лет, стал десятым японским лауреатом Нобелевской премии по химии после прошлогоднего лауреата, 75-летнего профессора Киотского университета Китагавы Сусуму. Он также стал 31-м человеком японского происхождения, получившим Нобелевскую премию.

В телефонном интервью с представителями академии после объявления результатов Соаи сказал, что очень рад быть выбранным для получения премии, добавив, что это самый волнующий день в его жизни.

Соаи и Каган были выбраны за «открытие нелинейных эффектов и автокатализа в асимметрическом органическом синтезе».

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