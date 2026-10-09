Россия обстреляла японскую табачную фабрику в Украине

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Токио, 8 октября (Jiji Press). Россия обстреляла фабрику, связанную с компанией Japan Tobacco Inc., в центральной Украине.

8 октября, объявляя о нападении, Министерство обороны России заявило, что фабрика компании JT International, дочернего предприятия японского производителя табака, использовалась для производства боеприпасов для украинской армии.

Масштаб ущерба от нападения неизвестен.

По данным украинских СМИ, табачная фабрика в Кременчуге Полтавской области дважды подвергалась нападениям в сентябре. Представители фабрики отрицают упомянутое производство военной техники.

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