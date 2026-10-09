Профессор Соай Кэнсо рассказал, что в исследовании, которое удостоено Нобелевской премии, особенно важны были тщательные эксперименты
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Токио, 8 октября (Jiji Press). Соаи Кэнсо, 76-летний японский исследователь, получил Нобелевскую премию по химии 2026 года за исследование, в ходе которого день за днём посвящал себя кропотливым экспериментам.
«В научных исследованиях важно продолжать проводить эксперименты», – заявил Соаи на пресс-конференции 8 октября после того, как Королевская шведская академия наук объявила о своём решении присудить в этом году Нобелевскую премию по химии ему и французскому химику Анри Кагану за «открытие нелинейных эффектов и автокатализа в асимметрическом органическом синтезе».
Молекулы, составляющие жизнь, существуют в двух формах, являющихся зеркальным отражением друг друга, но биомолекулы на Земле состоят из одной из этих форм.
Найдя этот факт «очень удивительным», Соаи, ныне почётный профессор Токийского университета науки и технологий, начал свои поиски, чтобы понять механизм их формирования. В 1995 году он обнаружил каталитическую реакцию, в которой образуется только одно из двух возможных зеркальных изображений. Воспроизведение реакции, наблюдаемой в природе, стало прорывом в исследованиях.
Исследования Соаи были непростыми. Он говорил, что создание целевого органического соединения было похоже на «восхождение на гору». В то же время, по его воспоминаниям, его исследования проходили в условиях «незнания того, существует ли вообще гора. Это было похоже на ходьбу в темноте с налобным фонарём, ориентируясь по земле».
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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