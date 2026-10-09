По сообщениям, Трамп попросил Си Цзиньпина поговорить с Такаити Санаэ

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Гонконг, 8 октября (Jiji Press). Президент США Дональд Трамп на саммите в прошлом месяце попросил председателя КНР Си Цзиньпина провести двустороннюю встречу с премьер-министром Японии Такаити Санаэ, сообщила англоязычная гонконгская газета.

Как сообщает газета South China Morning Post, Си Цзиньпин не одобрил это предложение.

В ходе последнего саммита США-Китай в Вашингтоне Трамп выразил обеспокоенность тем, что ограничения Китая на экспорт редкоземельных элементов в Японию также влияют на американскую промышленность, добавив, что эта ситуация косвенно нарушает торговое перемирие между США и Китаем.

Си Цзиньпин ответил, что китайско-японские отношения должны быть отделены от китайско-американских. Он также заявил, что риск возрождения японского милитаризма возрастает.

Газета также сообщила, что правительство Японии запросило проведение двустороннего саммита с Китаем в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Шэньчжэне в следующем месяце.

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