В Японии состоялась церемония спуска на воду новой подводной лодки Морских сил самообороны

Новости

Кобе, 8 октября (Jiji Press). На верфи в городе Кобе, префектура Хёго, на западе Японии, компания Mitsubishi Heavy Industries Ltd. провела церемонию спуска на воду новой неатомной подводной лодки стоимостью 80,5 миллиардов йен для Морских сил самообороны Японии.

Ввод в строй подводной лодки «Сёгэй», седьмой по счёту подводной лодки класса «Тайгэй», запланирован на март 2028 года. Ее длина составляет 84 метра, ширина – 9 метров, стандартное водоизмещение – 3000 тонн, экипаж – 70 человек.

По данным Сил самообороны, подводная лодка обладает улучшенными возможностями обнаружения и более бесшумной конструкцией корпуса.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме