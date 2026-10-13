Лауреат Нобелевской премии профессор Соай Кэнсо рассказал, что его вдохновляли эксперименты Луи Пастера
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Токио, 11 октября (Jiji Press). Эксперимент французского химика и микробиолога Луи Пастера в середине XIX века вдохновил лауреата Нобелевской премии по химии 2026 года Соаи Кэнсо на его исследования.
76-летний японский химик, почётный профессор Токийского университета науки, открыв реакцию, известную как «реакция Соаи», пытался разгадать тайну того, почему такие вещества, как аминокислоты и сахара, предпочитают одну из двух зеркально-симметричных форм другой.
Открытие нелинейных эффектов и автокатализа в асимметрическом органическом синтезе, которое, по мнению Шведской королевской академии наук, достойно Нобелевской премии, относится к области, называемой хиральной химией.
На пресс-конференции, состоявшейся в среду после того, как он был объявлен одним из лауреатов Нобелевской премии по химии в этом году, Соай заявил, что во время визита в Институт Пастера в Париже его «лично впечатлили» кристаллы в небольшой коробочке, которая, возможно, использовалась Пастером.
Хиральность – это свойство, при котором объекты или молекулы выглядят идентично своим зеркальным изображениям, подобно правой и левой рукам человека, но не могут быть уложены друг на друга.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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