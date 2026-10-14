Правительство Японии разделилось во мнениях по поводу возможности применения атомной подводной лодки

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Токио, 13 октября (Jiji Press). Правительство Японии рассматривает возможность включения в пересмотренные три ключевых документа, касающихся безопасности, планов по изучению и исследованию возможности создания атомной подводной лодки.

До сих пор дискуссии велись в основном некоторыми заинтересованными политиками, и цель возможного ввода в строй атомных подводных лодок остаётся неясной.

Правительство, стремясь пересмотреть три документа к концу года, как ожидается, вскоре начнёт полномасштабную координацию с правящими партиями по вопросам обновления, однако, по мнению экспертов, обсуждения, касающиеся атомных подводных лодок, могут быть непростыми.

«Я думаю, общественность понимает необходимость обсуждений» вопроса о наличии у Японии атомной подводной лодки, заявил министр обороны Коидзуми Синдзиро на пресс-конференции 10 октября.

Атомные подводные лодки, способные перемещаться под водой в течение более длительных периодов времени и с большей скоростью, чем обычные подводные лодки, «позволят членам экипажа выполнять свои обязанности, обеспечивая при этом более высокий уровень безопасности», – подчеркнул Коидзуми.

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