Император и императрица наблюдали за матчами по настольному теннису на Играх в Японии

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Аомори, 11 октября (Jiji Press). Император Японии Нарухито и императрица Масако наблюдали за матчами по настольному теннису на спортивном празднике Японские игры в северо-восточной префектуре Аомори.

Императорская чета наблюдала за соревнованиями среди юношей и девушек, проходившими в спортивном зале города Аомори, столицы префектуры.

«Японские спортсмены показывают хорошие результаты», – сказал император, имея в виду успешные выступления японских участников Азиатских игр, проходивших в основном в префектуре Айти, в центральной Японии, в период с сентября по начало этого месяца, как сообщил чиновник, сопровождавший императорскую чету.

На этом спортивном мероприятии, проводимом раз в четыре года, Япония завоевала 269 медалей, заняв второе место после Китая, который выиграл 341 медаль.

Позже 11 октября император Нарухито и императрица Масако посетили пляж, созданный на месте бывшей пристани, использовавшейся для паромной переправы, соединявшей префектуру Аомори и самую северную префектуру Японии, Хоккайдо, а также музей Нэбута Ва Рассэ, в котором представлены экспонаты, посвящённые традиционному празднику Нэбута в Аомори.

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