Северная Корея выпустила несколько баллистический ракет в сторону Японского моря

Новости

Сеул/Токио, 12 октября (Jiji Press). По данным южнокорейских военных, 12 октября Северная Корея выпустила несколько баллистических ракет из окрестностей Пхеньяна в Японское море.

По данным военных, ракеты, различающиеся по типу, были запущены примерно в 9:20 утра, и некоторые из них пролетели более 900 километров.

Они упали в воды за пределами исключительной экономической зоны Японии.

На пресс-конференции в Токио министр обороны Японии Кояри Такаси заявил, что было запущено как минимум две ракеты: одна пролетела около 220 километров, достигнув высоты около 20 километров, а другая – около 910 километров, достигнув высоты около 70 километров.

Кояри отметил, что ракеты «могли лететь по нерегулярным траекториям» и что Япония, США и Южная Корея детально анализируют эти полеты.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме