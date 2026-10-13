Глава внешнеполитического ведомства Японии осудил хуситов за нападения на аэропорты Саудовской Аравии

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Токио, 12 октября (Jiji Press). Министр иностранных дел Японии Мотэги Тосимицу решительно осудил проиранскую группировку хуситов в Йемене за нападения на международные аэропорты в Саудовской Аравии.

В числе серии нападений, произошедших с прошлой недели, нападение 10 октября на международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде унесло жизни 12 человек и ранило более 300.

В заявлении, опубликованном 11 октября, Мотэги выразил «искренние соболезнования» Японии Саудовской Аравии и семьям жертв.

«Нападения на мирных жителей и гражданские объекты недопустимы, –подчеркнул высокопоставленный японский дипломат. – Япония вновь призывает хуситов немедленно прекратить эскалацию ситуации как внутри, так и за пределами Йемена».

Мотэги добавил: «Япония продолжит прилагать все дипломатические усилия в сотрудничестве с соответствующими странами, включая Саудовскую Аравию и Йемен, для скорейшей деэскалации и стабилизации ситуации (на Ближнем Востоке)».

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