После землетрясения в Кумамото в июле восстановлено движение по всем железнодорожным линиям
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Яцусиро, префектура Кумамото, 13 октября (Jiji Press). Возобновилось движение поездов на участке железнодорожной линии Хисацу в префектуре Кумамото на юго-западе Японии после приостановки из-за повреждений, вызванных землетрясением в июле.
Все железнодорожные линии в пострадавших районах возобновили работу спустя 77 дней после землетрясения 28 июля.
13 октября возобновилось движение на участке протяженностью 23,6 километра между станциями Яцусиро и Хиго-Таноура. Участок, расположенный недалеко от эпицентра, был повреждён, а платформы деформированы.
«Я рада, потому что надеялась, что вся линия возобновит работу как можно скорее», – сказала 52-летняя работница, подрабатывающая на линии Hisatsu Orange Railway и пользующаяся ею два-три раза в месяц для посещения больницы и для покупок.
Накамура Сэйки, президент компании Hisatsu Orange Railway Inc., оператора железнодорожных перевозок третьего сектора, заявил: «Я рад, что мы наконец-то можем запустить поезда по всей линии».
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