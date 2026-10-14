Северная Корея заявила об испытании тактической баллистической ракеты

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Сеул, 13 октября (Jiji Press). Управление ракетного флота Северной Кореи 12 октября провело испытательный запуск тактической баллистической ракеты, сообщило 13 октября Центральное информационное агентство Кореи.

По сообщению государственного информационного агентства, запуск ракеты был проведен для того, чтобы «подтвердить успех исследований по технической модернизации важного ключевого элемента».

«Техническая модернизация основного элемента – это большой успех, предвещающий важные изменения в повышении эффективности и сложности всех наступательных систем вооружения», – говорится в заявлении.

Предполагается, что под «ракетой», упомянутой агентством, подразумеваются несколько баллистических ракет, запуск которых 12 октября в Японское море подтвердили японские и южнокорейские власти. Однако информационное агентство не предоставило подробностей о ракетах в своем сообщении.

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