Лауреат Нобелевской премии мира Пиллай посетила штаб-квартиру Международного уголовного суда

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Брюссель, 12 октября (Jiji Press). Нави Пиллай, лауреат Нобелевской премии мира этого года и бывшая судья Международного уголовного суда, посетила штаб-квартиру МУС в Гааге, сообщила пресс-служба суда.

В ходе визита 85-летняя Пиллай встретилась с официальными лицами и сотрудниками, в том числе с президентом ICC Аканэ Томоко, которая поздравила Пиллая с наградой.

«Это важное признание той важнейшей роли, которую международное правосудие играет как краеугольный камень прочного мира», – цитируют слова Аканэ.

Пиллай высоко оценила роль сотрудников МУС в условиях усиления давления со стороны администрации президента США Дональда Трампа, которая ввела санкции против МУС, заявив, что их «сострадание и мужество продолжают гарантировать, что безнаказанность не будет допущена».

Пиллай, гражданка Южной Африки, занимала пост президента Международного уголовного трибунала по Руанде и была судьей МУС с 2003 по 2008 год. С 2008 по 2014 год она была Верховным комиссаром ООН по правам человека.

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