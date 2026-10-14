Китайская делегация посетила Эторофу и проявила интерес к туризму и аквакультуре

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Токио, 13 октября (Jiji Press) – Делегация, состоящая из представителей местных властей и компаний китайской провинции Хэйлунцзян, граничащей с Россией, посетила остров Эторофу, сообщило 13 октября правительство Сахалинской области на Дальнем Востоке России. Эторофу — один из четырех островов в северо-западной части Тихого океана, находящихся под контролем России, на которые Япония заявляет свои территориальные права и которые в Японии называют Северными территориями. Визит состоялся в рамках усилий Сахалинской области по привлечению инвестиций. Китайская сторона проявила интерес к туризму и аквакультуре.

«Курильские острова обладают большим потенциалом для развития туризма и бизнеса», — заявил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, имея в виду Северные территории и остальную часть Курильской гряды. По его словам, задача областных властей — создать благоприятные условия для инвесторов. По всей видимости, визит направлен на расширение экономического сотрудничества между Россией и Китаем.

Согласно сообщению областного правительства, представители китайских компаний проявили особый интерес к разведению морских ежей и трепангов. Они также выразили заинтересованность в строительстве предприятия по переработке морепродуктов совместно с местными компаниями. Как сообщается, на Курильских островах существует потребность в дополнительных объектах размещения для туристов. Делегация также осмотрела возможные площадки для строительства туристической инфраструктуры.

В 2022 году Россия ввела на Курильских островах особый налоговый режим. Компании, открывающие там бизнес, освобождаются от налога на прибыль и ряда других налогов. Эти льготы распространяются и на иностранные компании.





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