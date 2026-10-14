Япония призвала Россию обеспечить гуманное обращение с журналистом＝задержание японца на Сахалине

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Токио, 14 октября (Jiji Press) – Министр иностранных дел Японии Мотэги Тосимицу 14 октября на заседании бюджетного комитета палаты представителей сообщил, что японская сторона призвала правительство России оперативно предоставить информацию о задержанном японском журналисте и обеспечить гуманное, справедливое и беспристрастное обращение с ним.

Накануне, 13 октября, Федеральная служба безопасности (ФСБ) России объявила, что на Сахалине на Дальнем Востоке России по подозрению в шпионаже задержан корреспондент газеты «Хоккайдо симбун», издаваемой в самой северной префектуре Японии — Хоккайдо.

Мотэги отметил, что японское правительство выясняет детали произошедшего. По его словам, японская сторона намерена получить сведения об обстоятельствах задержания и состоянии здоровья журналиста, а также направить российской стороне дополнительные обращения. «Мы сделаем всё возможное для защиты японских граждан», — заявил министр.

Генеральный секретарь кабинета министров Кихара Минору на пресс-конференции сообщил, что японское правительство узнало о задержании из сообщения российской стороны. Он добавил, что японским официальным лицам пока не удалось связаться с журналистом.

Комментируя нынешнее состояние японо-российских отношений, Кихара заявил, что правительство будет действовать исходя из того, что Россия является соседней страной и что важно надлежащим образом поддерживать двусторонние отношения.











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