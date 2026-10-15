ИНТЕРВЬЮ: Министр Норвегии призывает к международному сотрудничеству
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Токио, 14 октября (Jiji Press). Министр международного развития Норвегии Асмунд Аукруст подчеркнул важность международного сотрудничества в условиях ближневосточной нестабильности и вторжения России в Украину.
«В мире сейчас очень непростые времена», – заявил Аукруст в недавнем интервью агентству Jiji Press в Токио. Указав на «отсутствие доверия между многими партнёрами», он призвал к углублению международного сотрудничества.
Он приехал в Японию для обмена мнениями с японскими официальными лицами перед участием в ежегодных заседаниях Международного валютного фонда и Группы Всемирного банка, которые проходят в Бангкоке.
Говоря о росте мировых цен на продовольствие и энергоносители, он отметил, что последствия и издержки конфликтов затрагивают не только участников, но и другие страны.
Комментируя агрессию России против Украины, он сказал: «Когда нарушается международное право, это угроза для всех нас». Он назвал поддержку Украины «главным приоритетом» в сфере развития, внешней политики и политики безопасности Норвегии.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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