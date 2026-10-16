Задержание Россией японского журналиста произошло в условиях роста напряжённости отношений

Новости

Токио, 15 октября (Jiji Press). Задержание Россией японского журналиста на Сахалине на Дальнем Востоке страны произошло в условиях роста напряжённости отношений между двумя странами, которая усилилась после вторжения Москвы в Украину.

Эта новость появилась 13 октября, когда Федеральная служба безопасности России (ФСБ) сообщила о задержании репортера газеты «Хоккайдо симбун» на севере Японии по подозрению в шпионаже.

Высказываются опасения, что задержание журналиста, работающего в бюро газеты в Южно-Сахалинске, может быть продолжительным.

Отношения между двумя странами резко ухудшились после того, как Токио ввёл санкции против России в связи с вторжением Москвы в Украину в 2022 году. Россия объявила Японию «недружественной страной».

В августе этого года президент России Владимир Путин совершил свою первую поездку на один из четырёх контролируемых Россией островов в северо-западной части Тихого океана, на которые претендует Япония. Россия также усилила риторику против Японии, создав впечатление, что Москва больше не принимает во внимание позицию Токио.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме