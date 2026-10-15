Задержание японского журналиста Россией вызвало бурную реакцию в Японии
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Токио, 14 октября (Jiji Press). Правительство Японии спешно собирало информацию после новостей о задержании Россией японского журналиста по подозрению в шпионаже. Этот шаг, вероятно, ещё больше обострит отношения между двумя странами, которые и без того ухудшились из-за санкций Японии в отношении России в связи с вторжением Москвы в Украину.
Задержание журналиста газеты Hokkaido Shimbun Press, издательской компании, работающей в префектуре Хоккайдо, шокировало канцелярию премьер-министра и Министерство иностранных дел. Поскольку некоторые считают, что Россия может использовать ситуацию в качестве дипломатического инструмента, растут опасения по поводу затяжного противостояния.
Главный представитель правительства Японии Кихара Минору заявил на пресс-конференции утром 14 октября, что правительство узнало о задержании из заявления России, признав, что эта новость появилась внезапно.
Он также заявил, что Токио обратился к российской стороне с просьбой о гуманном обращении с журналистом, добавив, что правительству пока не удалось связаться с ним.
14 октября Накамура Кимитакэ, генеральный директор Бюро по европейским делам Министерства иностранных дел России, вызвал посла России в Японии Николая Ноздрева, чтобы выразить протест и попросить о возможности связаться с журналистом в ближайшее время. Он также решительно выразил протест против ряда односторонних заявлений России относительно задержания.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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