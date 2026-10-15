Осенний императорский ужин в саду в Японии посетят 1700 человек

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Токио, 15 октября (Jiji Press). Управление императорского двора Японии опубликовало список из примерно 1700 приглашённых на осенний приём в саду, который состоится 29 октября в императорских садах Акасака в Токио, организованный императором Нарухито и императрицей Масако.

В мероприятии примут участие выдающиеся деятели из различных областей, представители местных органов власти и их супруги.

Среди приглашённых гостей – писательница Миябэ Миюки, актёр Ёсида Котаро, космонавт Ониси Такуя и жокей Ёкояма Норихиро.

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