Главы финансовых ведомств стран G20 обсудили борьбу с инфляцией на фоне нестабильности на Ближнем Востоке

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Бангкок, 15 октября (Jiji Press). Министры финансов и главы центральных банков стран «Большой двадцатки» встретились в Бангкоке, чтобы обсудить пути решения проблемы растущей инфляции в условиях сохраняющихся высоких цен на нефть и нестабильности на Ближнем Востоке.

Участники также обсудили координацию своей политики для стабилизации финансовых рынков в свете глобального роста долгосрочных процентных ставок, отчасти вызванного растущей обеспокоенностью по поводу ухудшения состояния государственных финансов.

Встреча, состоявшаяся в столице Таиланда в кулуарах ежегодных заседаний Всемирного банка и Международного валютного фонда, завершилась без принятия совместного заявления.

Японию на встрече представляли министр финансов Катаяма Сацуки и глава Банка Японии Уэда Кадзуо. Министр финансов США Скотт Бессент отсутствовал, поскольку в преддверии промежуточных выборов 3 ноября он уделял первостепенное внимание решению внутренних экономических проблем, несмотря на то, что в этом году США председательствуют в G20.

В беседе с журналистами после встречи Катаяма заявила, что международные финансовые рынки, включая рынки облигаций и валют, «нестабильны». Она также отметила, что масштабный выпуск корпоративных облигаций американскими технологическими компаниями, стремящимися построить центры обработки данных для искусственного интеллекта, способствует росту процентных ставок.

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