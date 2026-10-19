Россия после задержания японского журналиста может добиваться обмена заключёнными
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Токио, 17 октября (Jiji Press). Появились предположения о том, что Россия будет добиваться обмена пленными после недавнего задержания японского журналиста по обвинению в шпионаже на Сахалине на российском Дальнем Востоке.
Некоторые считают, что задержание репортера газеты «Хоккайдо симбун» связано с передачей Германии в этом месяце российского хакера, задержанного в Японии в мае.
Германия обратилась к Японии с просьбой задержать российского хакера, ключевого члена международной хакерской группы Qilin, которая неоднократно совершала кибератаки по всему миру, в том числе на японские компании и больницы.
13 октября одно из российских независимых СМИ сообщило о задержании японского журналиста после того, как Япония объявила об экстрадиции хакера, заподозрив, что задержание является ответной мерой.
В ходе вторжения в Украину Россия осуществила обмен пленниками с Западом, в рамках которого был задержан американский журналист. В свете этого случая независимое СМИ отметило, что иностранные граждане, находящиеся в России, могут быть использованы в качестве обменного фонда при обмене на россиян, содержащихся за границей.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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