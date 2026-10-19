Sony выпустит новую люксовую модель Walkman

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Токио, 16 октября (Jiji Press). Компания Sony Corp. сообщила, что 27 ноября выпустит флагманскую модель своего портативного цифрового музыкального плеера Walkman по цене, которая, как ожидается, составит около 655 000 йен.

Новая модель золотистого цвета включает в себя различные меры для улучшения качества звука. На задней панели алюминий заменен на высокочистую медь с золотым покрытием, что улучшает проводимость.

По данным Sony, новая конструкция обеспечивает более плавное прохождение электрических сигналов. Увеличение с одного до двух количества конденсаторов, подающих питание, улучшит переключение диапазонов.

Также будут выпущены две другие модели с уменьшенным объёмом памяти и меньшим количеством функций. Предполагаемая цена моделей чёрного цвета составит около 215 000 йен.

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