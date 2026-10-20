В Восточной Японии по ископаемым останкам обнаружен новый вид древних кашалотов

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Маэбаси, префектура Гумма, 19 октября (Jiji Press). Ископаемые, обнаруженные в префектуре Гумма на востоке Японии, возрастом около 15,5 миллионов лет, были идентифицированы как ранее неизвестный вид кашалота, что даёт ключ к пониманию эволюции этих глубоководных морских млекопитающих.

Этот вид, получивший название Miophyseter gunmaensis, сочетает в себе черты древних и современных кашалотов. Это третий новый вид кашалотов, идентифицированный по ископаемым останкам в Японии, после открытий в префектурах Нагано и Айти в центральной Японии.

Окаменелости будут выставлены в Музее естественной истории Гумма в Томиоке до 13 декабря.

Находки, представляющие собой останки трёх особей, были обнаружены местными любителями ископаемых в период с 1994 по 2011 год вдоль притоков реки Тонэ, протекающих через города Томиока и Аннака в префектуре Гумма. Один из экземпляров включает в себя почти полный скелет и, как полагают, принадлежит молодому животному длиной от 3 до 4 метров.

Современные кашалоты ныряют в глубины моря и засасывают свою добычу, в то время как их предки охотились на мелководье и кусали жертву, – поясняет Кимура Тосиюки, куратор музея.

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