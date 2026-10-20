Представленные на выставке Экспо в Осаке технологии находят всё большее применение

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Токио, 19 октября (Jiji Press). Технологии, представленные на Всемирной выставке 2025 года в Осаке, находят всё большее практическое применение, в том числе технология создания слоя клеток сердечной мышцы, созданный из индуцированных плюрипотентных стволовых клеток (iPS-клеток).

«Это может позволить справляться с безнадёжными случаями», – сказал Хирао Кадзуёси, исполнительный вице-президент Cuorips Inc., стартапа, созданного на базе Университета Осаки, о разработанном компанией листе на основе iPS-клеток RiHeart.

Пациентам с ишемической кардиомиопатией, при которой закупорка кровеносных сосудов препятствует нормальному функционированию сердечной мышцы, при тяжёлом течении заболевания необходима пересадка сердца. Во многих случаях им приходится ждать трансплантации более пяти лет.

Но если к сердцу прикрепить три листа RiHeart, около 100 миллионов кардиомиоцитов будут способствовать восстановлению кровеносных сосудов, помогая улучшить функцию сердца.

В сентябре в больнице Осаки пациенту был имплантирован имплантат RiHeart, ставший первым в мире медицинским изделием, созданным на основе индуцированных плюрипотентных стволовых клеток (iPS), использованным в хирургической операции. Это привлекло внимание зарубежных стран, включая Индонезию и Объединённые Арабские Эмираты.

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