Представители посольства Японии не смогли встретиться с журналистом, задержанным в России

Новости

Токио, 17 октября (Jiji Press). Сотрудники посольства Японии в России не смогли встретиться с журналистом японской газеты, задержанным российскими властями по подозрению в шпионаже.

Представитель посольства не сообщил, почему встреча не состоялась, но заявил: «Мы будем и впредь настаивать на том, чтобы российская сторона как можно скорее организовала консульский доступ к журналисту».

По данным информированных источников, 16 октября официальные лица и другие посетили следственный изолятор Лефортово на востоке Москвы, предварительно согласовав все действия с российской стороной. Связаться с журналистом или подтвердить информацию о состоянии его здоровья им не удалось.

13 октября Федеральная служба безопасности России объявила о задержании журналиста из бюро газеты «Хоккайдо симбун» в Южно-Сахалинске на Дальнем Востоке России.

Журналист был перевезён в Москву. Местный суд утвердил срок его содержания под стражей в два месяца.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме