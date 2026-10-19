Согласно прогнозам, к 2027 году Япония займёт 6-е место по ВВП, уступив Индии и Великобритании

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Бангкок, 18 октября (Jiji Press). Согласно последнему докладу Международного валютного фонда о перспективах мировой экономики, номинальный валовой внутренний продукт Японии, по прогнозам, опустится на шестое место в мире к 2027 году, уступив место Индии и Великобритании.

Основной причиной снижения ВВП Японии в долларовом выражении является девальвация йены, хотя нельзя игнорировать и влияние замедления экономического роста.

В 2025 году номинальный ВВП Японии занял четвёртое место в мире, уступив США, Китаю и Германии.

В своём докладе «Перспективы мировой экономики» МВФ прогнозирует, что номинальный ВВП Японии достигнет 4341,9 млрд долларов в 2026 году и 4467,6 млрд долларов в 2027 году.

Между тем, ожидается, что номинальный ВВП Индии в 2027 году составит 4521,1 миллиарда долларов, что сделает её четвертой по величине экономикой мира.

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