Почётная императрица Митико отметила 92-летие, она ведёт мирную жизнь

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Токио, 20 октября (Jiji Press). Почётной императрице Митико 20 октября исполнилось 92 года, и она наслаждается мирной жизнью со своим мужем, почётным императором Акихито, которому также 92 года.

Преклонный возраст привёл к снижению её физической силы и утомляемости, из-за чего она совершает более короткие прогулки. Тем не менее, в общем состоянии здоровья почётной императрицы существенных изменений не наблюдается.

Несмотря на то, что почётная императрица проводит меньше времени на виду у публики, в январе этого года она вместе с почётным императором и другими членами императорского дома появилась перед широкой публикой на новогоднем приветствии в Императорском дворце в Токио.

В мае она общалась с местными жителями во время прогулки в рамках своего визита в императорскую виллу Хаяма в префектуре Канагава, к югу от Токио.

При этом в том же месяце почётная императрица Митико, мать императора Нарухито, отменила свой визит в зал Рёгоку Кокугикан в японской столице, где она планировала посетить грандиозный турнир по сумо, поскольку у неё появились признаки усталости.

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