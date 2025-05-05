Вопреки всему: Мерна Айруд, первый доктор из Сирии в Японии

Врач сирийского происхождения Мерна Айруд приехала в Японию, зная лишь несколько слов по-японски, и преодолела множество трудностей, чтобы получить медицинскую лицензию в принявшей ее стране, став первым человеком из Сирии, которому удалось это сделать.

Врач. Родилась в 1990 году в Алеппо, Сирия. Окончила медицинский факультет Университета Алеппо, в 2014 году получила сирийскую медицинскую лицензию. В октябре 2015 года вместе с мужем переехала в Японию, где он проводил фармацевтические исследования. Начав обучение с нуля, она за четыре года сдала экзамен на знание японского языка на уровне N1. Получила японскую медицинскую лицензию в 2022 году, став первой представительницей Сирии и второй представительницей арабской страны, которой удалось это сделать. В настоящее время она работает ординатором в больнице в префектуре Канагава.

Совершенно неожиданный приезд в Японию

«Я никогда не думала, что приеду в Японию, а когда приехала, единственным японским словом, которое я могла сказать было коннитива». Это слова Мерны Айруд, которая весной 2022 года стала первой представительницей Сирии, сдавшей экзамен на получение японской медицинской лицензии. Она стала лишь второй представительницей арабского мира после египетского офтальмолога Усамы Мохамеда Али Ибрагима. Мерна родилась в 1990 году в сирийском городе Алеппо, окончила престижный медицинский факультет Университета Алеппо и получила лицензию врача в 2014 году. Как и многие ее сверстники, она планировала продолжить свою специализацию в США или Европе, сдав для этого экзамены по немецкому языку.

Однако жизнь приняла неожиданный оборот, когда ее муж, занимающийся фармацевтическими исследованиями, решил учиться в Японии. «Для человека, который решил учиться в Германии, переезд в Японию потребовал большого мужества. Это была страна, которую я даже не представляла себе, что смогу посетить, не говоря уже о том, чтобы начать там совершенно другую жизнь», – вспоминает она. Несмотря на то, что по прибытии в октябре 2015 года Мерна могла только произнести основные слова приветствия на японском языке, она поставила перед собой цель стать клиническим врачом в Японии.

Невозможная задача?

В январе 2016 года Мерна начала свою исследовательскую работу в лаборатории сердечно-сосудистых заболеваний в одном из университетов Токио, посещая по утрам школу японского языка, а после обеда отправляясь в университет. По мере того, как она все больше привыкала к жизни в Японии, ее желание узнать больше о языке и культуре становилось все сильнее с каждым днем.

Однако сомнения постоянно терзали ее. Несмотря на то, что она обращалась за советом к каждому из своих знакомых, включая арабов и других иностранных медицинских специалистов, приехавших в Японию, о том, как стать клиницистом, ей постоянно говорили: «Это невозможно» или «Ты обязательно сдашься». Главным препятствием был национальный экзамен на получение лицензии на медицинскую деятельность, который требовал высокого уровня владения японским языком. Как правило, иностранные врачи в Японии занимаются научной деятельностью, которая не требует японской медицинской лицензии. Однако Мерна с детства мечтала стать клиницистом, который сможет быть рядом с пациентами.

Влияние ее заботящегося о здоровье отца, который настаивал на ежедневных физических упражнениях, сбалансированном питании и посещении врача даже по незначительным поводам, сыграло важную роль в решении Мерны стать врачом. «Вера отца в то, что „Здоровье ведет к счастью“, укоренила во мне понимание важности заботы о своем здоровье, и я захотела внести свой вклад в здоровье и выздоровление других людей», – делится Мерна.

Общительный характер Мерны также хорошо помогает ей в клинической работе. «Мне нравится общаться с людьми. Я хочу быть врачом, который слушает пациентов, развеивает их страхи и всегда готов прийти на помощь». С ее точки зрения, работа в лаборатории не полностью соответствовала ее стремлениям, поскольку она всегда хотела быть на передовой, ходить по больничным палатам и напрямую общаться с пациентами.



Мерна во время поездки к святилищу Хаконэ в префектуре Канагава (предоставила Мерна Айруд)

Воспитание ребенка и совершенствование беглости речи

Мерна изучала язык для того, чтобы сдать экзамен на знание японского языка NLPT, который делится на пять уровней, причем N1 – самый сложный.

Когда она родила своего первого ребенка, она сделала перерыв в академических исследованиях и занятиях языком. Однако вскоре она возобновила работу над языком дома: днем она занималась японским, играя с дочерью, а после того, как укладывала ее спать, бралась за учебники. Решимость Мерны окупилась, когда она сдала экзамен уровня N3, что стало значительным достижением, учитывая, что до приезда в Японию она никогда не сталкивалась с японским языком и совмещала учебу с уходом за ребенком.



Мерна в храме Сэнсодзи в Асакусе, Токио (предоставила Мерна Айруд)

Однако Мерна не стала хвалить себя и останавливаться на достигнутом, а сосредоточилась на преодолении самого высокого уровня – N1. N3 считается промежуточным уровнем, позволяющим вести повседневную беседу. Сдать N3 было выдающимся достижением, но Мерна знала, что это только начало. «Чтобы стать практикующим врачом, я знала, что должна говорить и понимать японский как носитель языка. Я должна была сдать N1, чтобы даже начать оформление документов для сдачи Японского национального квалификационного экзамена для практикующих врачей», – размышляет она.



Мерна с дочерью, тогда еще совсем маленькой, в святилище Хэйан в Киото (предоставила Мерна Айруд)

Нелегкий путь к получению медицинской лицензии

Когда ее дочери исполнилось два года, Мерна отдала ее в детский сад на три раза в неделю и вернулась в школу японского языка. К этому времени она убедилась, что исследовательская деятельность не является ее истинным призванием, и решила не возвращаться в лабораторию, а сосредоточиться на изучении языка и сборе информации для получения медицинской лицензии. В 2018 году она сдала экзамен по японскому языку с уровнем N2.

После этого она оставила языковую школу и стала заниматься самостоятельно, подстраивая свой график под нужды семьи. Существенной поддержкой в этот период стал волонтер – преподаватель японского языка, который занимался с Мерной два раза в месяц. «Мой учитель не только поддерживал мою учебу, но и постоянно подбадривал меня, рассказывая о японской культуре, обычаях и традициях. Благодаря ему я смогла сдать экзамен N1 в 2019 году», – с благодарностью говорит она.



Мерна со своим волонтером-преподавателем японского языка (предоставила Мерна Айруд)

Заглядывая в будущее: жизнь в обучении и служении

Даже после сдачи N1 путь к получению медицинской лицензии был сопряжен с трудностями. Мерна пыталась составить график работы с учетом личных и семейных потребностей.

Когда появилась перспектива сдать Национальный квалификационный экзамен для практикующих врачей, у нее было мало времени, чтобы порадоваться достигнутому. Чтобы сдать этот экзамен, она должна была подтвердить свое право на участие в экзамене в Министерстве здравоохранения, труда и социального обеспечения; потребовалось время, чтобы подготовить необходимые документы, которые нужно было перевести с арабского. Ей дважды не удалось пройти проверку документов из-за отсутствия бумаг, но с третьей попытки она все-таки добилась успеха.

Больше всего Мерна беспокоилась о том, что ее образование в сирийском университете может быть признано недостаточным, и тогда ей придется дополнительно учиться три года в медицинской школе и сдавать множество экзаменов. К счастью, по результатам проверки ее образование было признано эквивалентным образованию японских студентов-медиков, что позволило ей продолжить обучение.

Это позволило ей пройти японский тест на клиническую квалификацию, который проводится раз в год для тех, кто изучал медицину за рубежом. Тест охватывает медицинские консультации, физические обследования и ведение документации на японском языке. Сдача этого теста поставила Мерну в равные условия с выпускниками японских медицинских школ. В феврале 2022 года она с блеском сдала Национальный квалификационный экзамен для практикующих врачей.



Сертификат Мерны о сдаче Национального квалификационного экзамена для практикующих врачей (предоставила Мерна Айруд)

Учиться всю жизнь

Размышляя о своем пути, Мерна признает, что он был долгим и трудным, особенно когда она воспитывала маленького ребенка. «Балансировать между учебой, уходом за детьми и работой по дому было непросто, но мой муж всегда поддерживал и ободрял меня и нашу дочь. Когда я теряла уверенность в себе, он говорил: “Я вижу, что тебя ждет успех, и Аллах вознаградит твое усердие”. Я также глубоко благодарна своим родителям в Сирии, которые всегда молились за меня и были для меня примером для подражания».



Гордая доктор со своим мужем (предоставила Мерна Айруд)

Мерна знает, что ее ждет много новых и разных испытаний, когда она будет заниматься медициной в Японии, и с улыбкой говорит: «Я решила стать врачом, прекрасно понимая, что это предполагает пожизненное обучение и исследования. Мои родители всегда поддерживали меня, и даже когда люди говорили, что то, что я делаю, невозможно, я верила в Аллаха и говорила себе, что никогда не узнаю, смогу ли я это сделать, если не попробую. Такой образ мышления позволил мне не останавливаться на достигнутом и добиваться своих целей».

Клиническая карьера Мерны в Японии только началась, и она предполагает, что ей придется столкнуться со многими трудностями. Тем не менее она не теряет надежды и намерена продолжать учиться и преодолевать препятствия, руководствуясь своей страстью к оказанию помощи пациентам, основанной на сострадании и внимании.



Мерна с матерью и дочерью в Японии (предоставила Мерна Айруд)

Фотография к заголовку: Мерна Айруд у здания медицинского центра Фудзисавы (предоставила Мерна Айруд)