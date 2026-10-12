Полвека резьбы по камню на строительстве Саграда Фамилия: скульптор Сотоо Эцуро, соприкоснувшийся с духом Гауди

В июне 2026 года в церкви Саграда Фамилия, шедевре Антонио Гауди, состоялась великолепная месса, посвящённая 100-летию со дня смерти Гауди и завершения строительства главной башни Иисуса Христа. Мы взяли интервью у Сотоо Эцуро, который почти 50 лет работал скульптором при строительстве церкви, чтобы узнать о ней больше.

Скульптор церкви Саграда Фамилия. Родился в префектуре Фукуока в 1953 году. Окончил факультет скульптуры Киотского городского университета искусств. С 1978 года отвечает за скульптуры в Саграда Фамилия. В 2005 году фасад Рождества, включающий 15 созданных им статуй ангелов, был внесён в список Всемирного культурного наследия. В ноябре 2024 года он был удостоен премии Ратцингера Святого Престола, став первым азиатским художником, получившим эту награду. В апреле 2026 года он был награждён Орденом Восходящего солнца с золотыми и серебряными лучами.

Встреча с храмом Саграда Фамилия

В 1978 году единственное, чем хотел заниматься 25-летний Сотоо, – это резьба по камню. После изучения скульптуры в университете в Киото и насыщенной жизни преподавателя искусства по окончания учёбы Сотоо однажды почувствовал сильное желание своими руками вырезать каменную скульптуру, как он делал это в студенческие годы, поэтому он бросил работу и уехал в Европу. Он хотел как следует заняться резьбой по камню в Европе, где камень с древности широко использовался при мощении улиц, строительстве зданий и создании скульптур.

Он говорит, что никогда не думал о постоянной работе и заработке за границей. Он считал, что со своим бюджетом сможет себе позволить прожить там не более трёх месяцев.

Первый визит в Париж оставил у него впечатление упорядоченного города, который, казалось, не слишком подходил для удовлетворения его страсти. Сотоо планировал поехать в Германию, но перед этим заехал в Барселону, где его взгляд приковала к себе груда камней, беспорядочно сложенных на строительной площадке Саграда Фамилия, и ему захотелось вырезать там хоть что-то, пускай даже небольшую каменную фигуру.

Сейчас церковь является всемирно признанной достопримечательностью, а в те времена даже местные жители относились к ней довольно равнодушно. Сам Сотоо изначально не намеревался участвовать в её строительстве и продолжать наследие Гауди. Ему просто посчастливилось познакомиться с учениками Гауди, он продемонстрировал свои умения в создании скульптур, они одобрили его кандидатуру, благодаря чему он и стал скульптором в Саграда Фамилия.



Фотография: Ханаи Томоко

Сотоо говорит: «Мне потребовалось несколько месяцев, чтобы просто сдать экзамен по резьбе по камню. Деньги стремительно исчезали, и я оказался перед выбором – путешествовать по Европе в рамках бюджета и вернуться домой, как планировал, или рискнуть, имея практически нулевые шансы получить работу резчика по камню в Саграда-Фамилия? Решение рискнуть и привело меня туда, где я нахожусь сегодня».

Первые скульптурные работы

Строительство собора Саграда Фамилия началось в 1882 году. В следующем году 31-летний Гауди возглавил проект в качестве второго главного архитектора и вложил в строительство собора множество своих технологий и идей, продолжая строительство вплоть до своей трагической гибели в июне 1926 года. Во время гражданской войны, разразившейся в 1936 году, чертежи и модели были утеряны, и его ученики продолжали экспериментировать и пытаться продолжать, опираясь на немногочисленные сохранившиеся подсказки.

«Когда я впервые побывал в Саграда Фамилия, там ещё работали некоторые из непосредственных учеников Гауди. Я не говорил по-испански, поэтому нам было сложно общаться. Но работа под руководством людей старше 80 лет, которые глубоко любили Гауди, позволила мне почувствовать атмосферу той эпохи, в которой он жил. Это мне очень помогло. Сейчас на строительстве нет абсолютно никого, кто знал Гауди лично, и я практически единственный, кто хоть как-то общался с теми, кто знал Гауди».

Первым заданием, которое ему поручили, было вырезать «ростки растений». У собора три фасада (входа): Фасад Рождества, Фасад Страстей и Фасад Славы. Скульптуры должны были быть установлены на крыше здания, соединяющего Фасад Страстей Христовых, строительство которого было завершено в 1976 году, с главным зданием. «Ростки» венчали 5-метровые шпили, и ему приходилось напряжённо работать на строительных лесах на высоте 60 метров над землей, без перил и страховочных ремней.



Сотоо на строительных лесах на большой высоте (примерно 1978 год, © Sotoo Planning)

Не имея конкретных указаний от Гауди, мы столкнулись со множеством вопросов. Как нам прикрепить небольшие шпили к хрупким стенам, которые должны были служить основанием? И какие именно ростки растений они должны были изображать? Мы продолжали искать ответы, используя те немногие подсказки, которые остались со времён Гауди. В конце концов, мы поняли, что Гауди предполагал скульптурами укрепить конструкцию.

«Хотя я и заблудился на своем пути, мне удалось постепенно «познакомиться» с Гауди через его работу с камнем. Сто лет назад кто-то сталкивался с теми же проблемами, что и я. Этот человек уже знал ответы на вопросы, на которые я ещё не нашёл ответа… Для меня Гауди – это не столько гениальный архитектор, сколько видный деятель, который столкнулся с теми же проблемами и нашёл ответы».

Впоследствии прямой ученик Гауди поручил ему восстановить Портал Святой Девы Розария. Это было единственное внутреннее пространство, созданное Гауди, но оно было разрушено во время гражданской войны.

«Такая важная работа была доверена молодому иностранцу, чьи идеи и способности были ещё во многом неизвестны. Мне сказали, что могут заплатить зарплату только за два месяца, но я чувствовал, что у меня нет другого выбора, кроме как заняться этим».

В итоге на полную реставрацию ушло более полутора лет. В Портале Розария находятся две статуи, явно не имеющие отношения к Библии: «Молодой человек с бомбой» и «Молящаяся девушка». Девушку искушает дьявол, у которого мешок с золотыми монетами. Восстанавливая выражения лиц этих двух фигур, Сотоо изобразил её борющейся с внутренним смятением, несмотря на искушение дьяволом. Он посчитал, что Гауди намеревался заставить зрителей задуматься.



Вверху: Сотоо реставрирует Портал Святой Девы Розария (около 1980 г.). Внизу: «Молящаяся девушка» (слева) и «Юноша с бомбой» (© Sotoo Planning)

Ангел с арфой на Фасаде Рождества

Затем они приступили к работе над Фасадом Рождества. Поначалу у них появился бюджет на одного из 15 запланированных ангелов, и Сотоо показали фотографии моделей, созданных Гауди, чтобы он выбрал, какого из них вырезать.

«Я подумал, что это может быть шанс, который выпадает раз в жизни, поэтому выбрал самого большого и сложного – ангела с арфой».

В 1983 году он потратил шесть месяцев на то, чтобы вырезать из необработанного камня 10-тонную скульптуру. Когда готовую статую установили на постамент, прохожие, проходившие мимо рождественского фасада, стали останавливаться и с интересом смотреть на него. Сотоо испытывал чувство выполненного долга и ощущал радость, что сделал эту скульптуру. Пожертвования стали поступать активнее, и в 2000 году Сотоо завершил все 15 статуй ангелов. Работы с Фасадом Рождества были завершены, а пять лет спустя церковь была внесена в список объектов Всемирного наследия.



Сотоо перед Фасадом Рождества. В правом верхнем углу ворот можно увидеть ангела, играющего на арфе. Ноябрь 2010 года, Барселона, Испания (REUTERS)

«Листья слов» и японский взгляд на природу

На боковых стенах церкви Саграда Фамилия расположены десять больших окон, каждое из которых украшено скульптурными изображениями фруктов и листьев. Это тоже работа Сотоо.

«Поставим корзины с фруктами на крышу и разбросаем сотни фруктов и листьев вокруг больших окон». Это было единственное указание, оставленное Гауди.

Проблема заключалась в том, свежий ли этот лист, или уже начинающий вянуть? Зачем там вообще эти листья? Что они символизировали?

Сотоо говорит, что в размышлениях об этом ему помогло то, что он японец. Его натолкнуло на мысль японское выражение кото-но ха – «слово», или «поэзия (как чувства, выраженные словами в определённой поэтической форме, поэзия вака, – прим. перев.)». Он это воспринял так, что люди обмениваются невидимыми «листьями-словами». Благодаря словам плоды пускают корни в душах обменивающихся словами людей. Он задумался о плоде мудрости. Если вы хотите, чтобы плоды вашего собственного сердца выросли в сердцах других, вам следует использовать много слов. Когда плод созревает, листья вянут и опадают. Поэтому он подумал, что листья вокруг большого окна – это те, которые выполнили свою роль и начинают вянуть.

Таким образом, вокруг большого окна на высоте 22,5 метра над землёй были размещены скульптуры маленьких фруктов и листьев, вырезанные из цельного камня, а на вершине крыши стояла корзина, полная разноцветных спелых фруктов, символизирующих «плоды мудрости», а под ними – увядшие и сморщенные листья.



Группа скульптур Сотоо на боковой стене. Они изображают груды спелых фруктов (© Sotoo Planning)

«Без листьев плоды расти не могут. Японцы узнали это от природы и включили в свою культуру. Я думаю, что японский взгляд на природу очень похож на взгляд Гауди, который пришёл к этому ответу, наблюдая за природой».

Сотоо также говорит: «До этого момента Саграда Фамилия представлялась людям закопчёнными и полузабытыми руинами. Но когда плод созревает, он непременно окрасится в свой цвет. Я выразил это, противопоставив монохромную землю, где живут люди, ярким Небесам».

Почему художнику важно сохранять взгляд со стороны

Несмотря на то, что он живёт в Испании уже почти полвека, он сознательно остаётся «чужаком».

«Красоту места всегда открывают для себя посторонние. Местные жители привыкают к ней и перестают обращать внимание. Поэтому я считаю, что моя задача – смотреть на Саграда Фамилия глазами стороннего наблюдателя».

Он смеётся, говоря, что первые 35 лет работы были «испытательным сроком». Контракты ему продлевали ежегодно, и он никогда не знал, что его ждёт в будущем. Он даже не был уверен, получит ли зарплату в следующем месяце. Тем не менее, он каждый день делал всё возможное и добивался успехов. Официально он был назначен руководителем художественных работ в 2012 году.

Самым значительным поворотным моментом в строительстве, которое длилось более 140 лет, стали Олимпийские игры 1992 года в Барселоне. Саграда-Фамилия привлекла внимание всего мира, увеличилось количество туристов и значительно улучшилось финансирование. Хотя бетон использовался уже с 1980-х годов, были внедрены новые технологии, и сроки строительства сократились.



Фотография: Ханаи Томоко

Скульптор Сотоо неустанно продолжает работать с камнем. Он опасается, что будет стремиться к завершению работ как к цели, то может упустить из виду суть. В то же время он говорит: «Мы строим церковь, а не произведение искусства. Мы не должны об этом забывать».

Создавать не «искусство», а «инструменты»

Сотоо также работал в Дуомо (Флорентийском соборе) во Флоренции, Италия. В течение 700 лет у алтаря Дуомо не было официальной кафедры, и для её создания после семилетнего конкурса был выбран Сотоо.

Он говорит, что другие участники конкурса хотели создать собственные произведения искусства, тогда как он сосредоточился исключительно на создании «инструмента» для мессы. По его мнению, его выбрали именно поэтому.

С завершением строительства 172,5-метровой Башни Иисуса церковь Саграда Фамилия стала самым высоким храмом в мире. Теперь начнётся строительство Фасада Славы. Хотя обычно внимание людей сосредоточено на сроках окончания строительства, Сотоо утверждает, что «по-настоящему это никогда не будет завершено до конца».



Общий вид на Саграда Фамилия. В центре – Башня Иисуса. = Июнь 2026 г. (AFP = Jiji Press)

«Это потому, что я создаю не произведения искусства, а скорее “инструменты” для формирования человеческой души. Когда человек становится целостным, ему больше не нужны инструменты. Только тогда мы можем назвать его целостным. Но я чувствую, что человеческая душа на самом деле всё больше разрушается».

Люди часто совершают ошибки. Постоянная борьба с сомнениями и вопросы о своей правоте –это то, что можно назвать наследием Гауди, которое он воплотил в Саграда Фамилия. Именно в этом убеждён Сотоо.



Фотография: Ханаи Томоко

Редакционная группа Nippon.com (Итакура Кимиэ, Даниэль Рубио, Сугияма Рири)

Фотография к заголовку: Эцуро Сотоо, скульптор собора Саграда Фамилия, Токио, август 2026 года (фото Ханаи Томоко)